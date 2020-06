Mönchengladbacher Experten beraten : Inkontinenz ist kein endgültiges Schicksal

Mönchengladbach Harninkontinenz ist ein Problem älterer Frauen? Von wegen. Am RP-Telefon suchten auch viele Männer Rat bei den Experten. Die Botschaft der Experten lautete. Gegen das Problem kann man etwas tun.

„Gehen sie zu ihrem Urologen, erzählen sie ihm von ihrem Problem.“ Diese Empfehlung gab Ralf Dürselen, Chefarzt Leiter des Kontinenzzentrums im Krankenhaus Neuwerk, etliche Male Anrufern mit auf den Weg, die am RP-Telefon Auskunft zu Problemen mit Blasenschwäche suchten. Was erstens beweist: Harninkontinenz ist entgegen verbreiter Meinung kein reines Frauenleiden. Und zweitens: Männer tun sich schwerer als Frauen, bei gesundheitlichen Problemen umgehend Hilfe bei Ärzten zu suchen. Denn das Thema Prostata spielte bei den Beratungsgesprächen mit männlichen Anrufern zur Harninkontinenz auch fast immer einer Rolle. Und damit ein Thema, das nicht gerade zu den beliebtesten unter Männern gehört. „Wenn bei Frauen eine Operation nötig ist, fragen sie meist: ,Wann können wir das machen?’ “, sagt Dürselen, „wenn Männer operiert werden sollen, ist die Antwort meist: ,Dann können wir ja noch drei Monate warten’“.

Mitunter sind operative Eingriffe zwar unumgänglich, in anderen Fällen kann schon mit Medikamenten geholfen werden. Und man kann auch vorbeugen. „Die meisten Frauen machen nach einer Geburt einige Wochen Beckenbodengymnastik, doch hören dann wieder auf damit“, sagt Dürselen, „aber eigentlich sollten sie diese Gymnastik ein Leben lang fortsetzen.“ Selbst wenn es nach einer Geburt in jungen Jahren keine Probleme gibt, kann sich der Verzicht auf dauerhaftes Beckenbodentraining im fortgeschrittenen Alter negativ auswirken. „Übungen kann man in den Alltag integrieren, das geht sogar beim Autofahren“, sagt Kaufmann. Auch hier sei der Rat von Experten hilfreich, meinen die Mediziner. Ob Beckenbodenübungen in einem Fitnesskurs mit 20 Teilnehmern von jeder einzelnen richtig ausgeführt werden, sei kaum zu kontrollieren. „Geschulte Physiotherapeuten, die Frauen anleiten können, wo genau sie anspannen müssen, sind das A und O“, sagt Dürselen.