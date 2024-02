Inklusiver Rosenmontagszug Mönchengladbach „Hephata treibt es bunt“

Info

Fakten Der Zug beginnt um 13.11 Uhr am Haus Lutz und endet an der Kranendonkhalle in Neuwerk.

Hephata Seit 2014 ist die evangelische Stiftung dabei und hat seit dem weitere Einrichtungen und Institute inspiriert. So wurde der Rosenmontagszug inklusiv. In diesem Jahr laufen sie an zehnter Stelle direkt vor einer Musikkapelle. Insgesamt werden diesmal 80 Personen der Stiftung mitgehen oder diese begleiten. So viele waren es noch nie.