Inklusion in Mönchengladbach Wie Alexander geholfen werden soll

Alexanders Familie ist einen großen Schritt weiter: Ein Pflegedienst soll künftig einmal täglich um die Mittagszeit in der Grundschule die Stoma-Versorgung des Jungen übernehmen. Alexander hat einen künstlichen Darmausgang, ein sogenanntes Stoma. Der ambulante Pflegedienst sei auch bereits gefunden, berichtet Alexanders Mutter, Miriam Rabe. Auch hierfür seien mehrere Anrufe nötig gewesen, aber am Ende habe ein konkretes Angebot auf dem Tisch gelegen. Wahrscheinlich werde die Pflegekraft in der kommenden Woche zum ersten Mal die Aufgabe in der Schule verrichten. „Wir haben uns bereits mögliche Räumlichkeiten in der Schule dafür zusammen angesehen“, sagt Rabe. „Und sind einfach nur froh, dass eine Lösung gefunden wurde.“