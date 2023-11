Preisträgerin in Mönchengladbach Natur- und Tierschützerin aus Leidenschaft

Inken Wilms hat vor vier Jahren ihr Abi am Stift.-Hum. Gymnasium (Huma) gemacht. Ihr Notenschnitt: 1,5. Während viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler damals mit einem Studium oder einer Ausbildung begannen, ging Inken Wilms erst einmal ins Ausland. „Das hatte ich mir vorher schon vorgenommen“, sagt sie. In der zehnten Klasse nahm sie an einem Schüleraustausch teil, ging ein halbes Jahr nach Irland, lebte dort in einer Gastfamilie und besuchte die High School. Das hatte sie beeindruckt.