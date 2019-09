Veranstaltung in Mönchengladbach : Initiative lädt zum Trödelmarkt am Schillerplatz

Mönchengladbach Die Initiative Gründerzeitviertel lädt für Sonntag zum Trödel nach Eicken.

(cka) Stöbern, nach Schätzen suchen, Gebrauchtes kaufen – das ist diesen Sonntag, 15. September, am Schillerplatz möglich. Die Initiative Gründerzeitviertel lädt für die Zeit von 11 bis 16 Uhr zu einem Trödelmarkt auf den Platz an der „alten Tanke“ an der Ecke Kaiserstraße/Sittardstraße ein. Angeboten werden soll alles, was „gebraucht und schön, lustig und skurril“ ist.