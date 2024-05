Einzelhandel in Mönchengladbach Initiative „Heimat shoppen“ soll Innenstädte stärken

Unter dem Motto „heimat shoppen_reloaded – Impulse für die StadtAgenda von morgen“ wird die Initiative nun ausgeweitet. Die Werte von „Heimat shoppen“ sollen auf alle für die Innenstadtentwicklung relevanten Akteurs- und Handlungsfelder übertragen werden. Eine Veranstaltungsreihe beginnt dazu am 3. Juni in Krefeld mit dem Thema Geschäftsmodelle. In einer Experten-Runde erarbeiten bis zu zwölf Fachleute ein Konzept, das im Anschluss Akteure aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Dienstleistung, Kultur- und Kreativwirtschaft, Immobilien und Kreditinstitute diskutieren und weiterentwickeln. Die weiteren Foren finden am 24. Juni in Gütersloh und am 5. September in Bocholt statt.