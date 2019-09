Engagement geehrt : Eickener beim Bürgerfest des Bundespräsidenten in Berlin

Mönchengladbach 2018 gewann sie den Engagementspreis NRW. Jetzt ist die Initiative Gründerzeitviertel nominiert für den Deutschen Engagementspreis.

Und dafür winkt den Akteuren möglicherweise noch mehr Belohnung. 617 herausragend engagierte Menschen und ihre Organisationen wurden in diesem Jahr bundesweit für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Gewinnen kann, wer in einer der fünf Kategorien die Fachjury am meisten überzeugt oder bei der Online-Abstimmung über den Publikumspreis die meisten Stimmen erhält. Vorgeschlagen wurden die Nominierten von 210 Ausrichtern von Preisen für bürgerschaftliches Engagement. Die Eickener Initiative gehört zu den Nominierten. Um einen der Preise zu bekommen, muss sie sich allerdings gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen. 128 Personen und Gruppen sind allein aus Nordrhein-Westfalen nominiert.

Eine hochkarätig besetzte Fachjury wird in Kürze über die Preisträger in den mit jeweils 5000 Euro Preisgeld dotierten fünf Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“ entscheiden. Alle anderen Nominierten haben beim Publikumspreis die Chance auf 10.000 Euro Preisgeld. Die Online-Abstimmung über den Publikumspreis findet vom 12. September bis zum 24. Oktober statt. Bekannt gegeben werden die Gewinner aller sechs Preise bei einer festlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin.