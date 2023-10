Initative aus Mönchengladbach Bürgerantrag gegen den Straßennamen Hindenburg

Die Initiative gegen den Politiker geht auf eine Ein-Mann-Aktion von Bernhard Clasen zurück: Am 1. Oktober 2022 – ein Tag vor Hindenburgs 175. Geburtstag – protestierte er gegen den Namen der „Hindenburgstraße“. Es folgten Kundgebungen im Januar und Mai 2023. Eine weitere soll dieses Jahr noch folgen, „in der Schlussphase, wenn wir etwa 80 Unterschriften zusammenhaben“, sagt Clasen. Er sieht die „Änderung auf einen anderen Namen als friedensfördernd in der derzeit angespannten Lage“ und als wichtiges Zeichen – auch ins Ausland. „Ich träume von einem Tag, an dem der Oberbürgermeister ein neues Straßenschild enthüllt“, so Clasen. Mit welchem Namen steht indes auf einem anderen Blatt. „Da halten wir uns raus.“