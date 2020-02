Diamantenhochzeit : In 60 Jahren gemeinsam um die Welt

Mönchengladbach Hans und Ingrid Geuskens feiern Diamanthochzeit. Sie gaben sich am 1. März 1960 auf dem Standesamt das Ja-Wort.

Beiden war nicht klar, dass sie an diesem Abend ihrem Partner fürs Leben begegnen: Hans und Ingrid Geuskens trafen sich zum ersten Mal im „Alten Bahnhof“. Normalerweise war dies nicht ihr Stammlokal. Aber an diesem Abend zog es sie beide irgendwie dahin. Seitdem hat sich viel geändert. „Nach diesem Abend wurde es zu unserem Stammlokal“, sagt Ingrid Geuskens lächelnd. Und verheiratet sind sie inzwischen auch – genau gesagt: Am 1. März seit 60 Jahren.

Beide stammen aus Lürrip. Hans Geuskens arbeitete insgesamt 24 Jahre bei Sempell. Als es in Mönchengladbach schwer war eine Arbeit zu finden, pendelte er zweieinhalb Jahre nach Hückelhoven und ging in der Zeche Sophia Jacoba unter Tage. Ingrid Geuskens arbeitete in Mönchengladbach bei der Post. In den 1990er Jahren übernahmen sie das Haus der Eltern von Ingrid Geuskens in Ohler und bauten es ein halbes Jahr mit kräftiger Unterstützung ihrer Familie nach ihren Wünschen um. „Ich weiß nicht, wie viele Kilometer Kabel ich verlegt habe“, sagt Sohn Frank. Aber die Familie hält zusammen, das ist allen wichtig.