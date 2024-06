Mönchengladbacher Stadtverwaltung lädt ein Kurzfristig doch Bürgerinfo zu geplanter Flüchtlingsunterkunft in Holt

Die Stadtverwaltung weicht von ihrem ursprünglichen Plan ab: Statt auf den politischen Beschluss zu warten, veranstaltet sie bereits kommenden Montag, 24. Juni, eine Bürgerinformation zur Kostenpflichtiger Inhalt geplanten Flüchtlingsunterkunft in Holt. Die findet ab 18 Uhr in der Turnhalle Hehnerholt, Heidegrund 15-19, statt. Das meldet die Stadt, die nach eigenen Angaben auch am Dienstag Einladungsschreiben an Anlieger und Eigentümer in der Nachbarschaft des auserkorenen Grundstücks verteilt hat.