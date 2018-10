Mönchengladbach: Infos über Brustkrebs im Bethesda

Gesundheit in Mönchengladbach

Die Bildschirmdarstellung einer Magnetresonanz-(MR)-Mammographie. Sichtbar ein winziger Tumor in der Brust einer Patientin. Foto: dpa/Jan-Peter Kasper

Mönchengladbach Beim zehnten Patientinnenkongress des Brustzentrums Niederrhein im Krankenhaus Bethesda informierten sich mehr als 300 Teilnehmer über neue Entwicklungen. Nicht immer muss es eine Chemotherapie sein, die helfen kann.

„Studie“, sagt Oberarzt Dr. Oleg Gluz beim Patientinnenkongress des Brustzentrums Niederrhein, „ist ein hässliches Wort. Aber Studien retten Leben.“ Seit 1970 wurden in den USA drei Millionen Lebensjahre durch die Teilnahme an Studien gerettet. Neue Studien, an denen auch das im Ev. Krankenhaus Bethesda der Johanniter angesiedelte Brustzentrum unter Leitung von Prof. Dr. Ulrike Nitz teilgenommen hat, zeigen, dass vielen Brustkrebspatientinnen die gefürchtete Chemotherapie erspart werden kann. Wenn der Subtyp des Tumors genau bestimmt wird. Denn Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs.