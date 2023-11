Bildung in Mönchengladbach Informationstage an den Berufskollegs

Maria-Lenssen-Berufskolleg Der diesjährige Tag der offenen Tür am Maria-Lenssen-Berufskolleg, Werner-Gilles-Straße 20-32, steht ganz unter dem Motto „Prima-Klima am MLB“. Zukünftige Schülerinnen und Schüler, alle Interessierten sowie auch Ehemalige erwartet am Samstag, 18. November, von 11 bis 14 Uhr, ein Einblick in die Auseinandersetzung mit ökologischen und nachhaltigen Themen. Die Besucher haben Gelegenheit, Eindrücke über die vielfältigen Bildungsgänge in den Bereichen Ausbildungsvorbereitung, Berufsschule, Bekleidungstechnik, Sozial- und Gesundheitswesen zu erhalten und sich beraten zu lassen.