Straßenname in Mönchengladbach Informationspunkte für den Namen Hindenburg

An drei sogenannten Informationspunkten, am Alten Markt, am Durchstich zum Museum Abteiberg und am Sonnenhausplatz, entlang der Hindenburgstraße sollen Bürger und Besucher künftig über den Namensgeber der Innenstadtmeile Auskunft erhalten. Das teilte Kulturdezernentin Christiane Schüßler im jüngsten Kulturausschuss den Politikern mit. Die Verwaltung kam damit einem Auftrag des Kulturausschusses aus dem November 2023 nach. In dieser Sitzung hatte die Ampelkooperation zu einigen Straßennamen, vor allem zu Personen mit Nähe zum Nazi-Regime und mit antisemitischen Bezügen, eine Empfehlung zur Namensänderung ausgesprochen. Für die Hindenburgstraße sollte ausdrücklich eine andere Lösung gefunden werden.