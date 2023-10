„Tage der offenen Tür“ in Mönchengladbach Wann sich Eltern bei den weiterführenden Schulen informieren können

Gesamtschulen Espenstraße: Tag der offenen Tür am 18. November von 9 bis 13 Uhr, Informationsveranstaltung am 16. Januar 2024 von 19 bis 20 Uhr. Hardt: Tag der offenen Tür (Sport) am 3. November von 16 bis 18 Uhr, Tag der offenen Tür (Internationalität) am 17. November von 16 bis 18 Uhr, Tag der offenen Tür (MINT) am 1. Dezember von 16 bis 18 Uhr. Hans-Jonas: Informationsveranstaltung am 16. November von 19.30 bis 21 Uhr, Tag der offenen Tür am 24. November von 14 bis 18 Uhr. Rheydt-Mülfort: Tag der offenen Tür am 25. November von 10 bis 13.30 Uhr, Informationsveranstaltung am 28. November ab 18 Uhr. Volksgarten: Informationsveranstaltung am 7. November ab 19.30 Uhr, Tag der offenen Tür am 2. Dezember von 10 bis 14 Uhr. Theo-Hespers: Tag der offenen Tür am 25. November von 10 bis 14 Uhr.