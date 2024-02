Vorgaben für Heizungen Wann Mönchengladbachern das Energiekonzept der Stadt präsentiert wird

Am 18. April soll nach Plan sowohl die Bestandsanalyse als auch die Potenzialanalyse für Häuser in Mönchengladbach im Internet veröffentlicht werden. Im Frühjahr werden die Bürger laut Bohl detaillierter informiert, im Juni oder Juli soll das Energiekonzept dann finalisiert und im Herbst vom Stadtrat inklusive der Wärmeplanung beschlossen werden. Die Mönchengladbacher sollen laut Barbara Weinthal, Fachbereichsleiterin Umwelt, sowohl über Präsenzveranstaltungen als auch online ihre Anmerkungen abgeben können. Sie betont: „Es handelt sich hier um eine grobe Planung, bei der zwar Einblicke gegeben werden, was theoretisch in der Stadt möglich ist. Gleichzeitig sind aber noch viele Dinge unklar. Zum Beispiel, ob in bestimmten Bereichen in der Stadt irgendwann ein Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme bestehen wird.“