Wirtschaft in Mönchengladbach Industrie verbucht Umsatzplus

Die in Mönchengladbach bessere Entwicklung hängt auch mit dem Branchenmix der Stadt zusammen. Mönchengladbach ist geprägt vom Maschinenbau und der Elektrotechnik. So lief das zweite Quartal insbesondere bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen (plus 37,7 Prozent) am Mittleren Niederrhein gut. Auch der in Mönchengladbach sehr bedeutende Maschinenbau kam auf etwas bessere Werte (plus 2,4 Prozent) als im Vorjahreszeitraum. „Bei der Betrachtung der Umsätze darf man nicht vergessen, dass die Kosten deutlich höher sind als vor Jahresfrist“, relativiert Steinmetz. „Die Gewinne der Betriebe sind daher bei weitem nicht so gestiegen wie die Umsätze.“