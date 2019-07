Wirtschaft in Mönchengladbach : Industrie investiert 12,3 Millionen in Umweltschutz

Industrie investiert 12,3 Millionen in Umweltschutz

Wirtschaft in Mönchengladbach

Ein Beispiel für Umweltschutz in der Industrie sind Filter in Schornsteinen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Betriebe sind über die Jahre sauberer geworden.

Die Industriebetriebe in Mönchengladbach haben im Jahr 2017 rund 12,3 Millionen Euro in den Umweltschutz investiert. Das geht aus einer Statistik von it.NRW hervor. Demnach gaben 27 Unternehmen Geld für Umweltschutzmaßnahmen aus. Das sind zwar sechs mehr als im Jahr davor, allerdings waren es diesmal eher kleinere Investitionen. 2016 lag die Summe bei 17,5 Millionen Euro. Insgesamt waren im Jahr 2017 127 Unternehmen bereit, in ihren Betrieb zu investieren. Dafür gaben sie 95,3 Millionen Euro aus.