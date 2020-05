Schützenbruderschaften in Mönchengladbach : In Westend und Broich-Peel fallen die Jubiläumsfeiern aus

In Westend und Broich-Peel fallen die Jubiläumsfeiern aus

Schützenbruderschaften in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei Schützenbruderschaften in Mönchengladbach haben runde Geburtstage. Doch die Corona-Pandemie verhindert in beiden Fällen die großen Jubiläumsfeiern – zumindest im laufenden Jahr.

So müssen sowohl die St. Josef Bruderschaft Mönchengladbach-Stadt Westend als auch die St. Rochus Schützenbruderschaft Broich-Peel schweren Herzens auf ihre Jubeltage verzichten. Beide Bruderschaften haben ihre Veranstaltungen auf 2021 verschoben. „Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben“, sagt Westends Präsident Hans-Peter Thönes zur Verschiebung des Festes, das eigentlich an diesem Wochenende stattfinden sollte, „denn wir haben noch einen Trumpf im Ärmel.“

Nach intensiven Recherchen wurde festgestellt, dass Westend zwar im Jahre 1870 gegründet wurde, doch das erste Schützenfest 1871 stattgefunden hat. Der Präsident: „Das heißt für uns, dass wir das Jubiläum auf den 6. bis 10. Mai 2021 verschieben können und dann das 150. Schützenfest so feiern, wie wir es für dieses Jahr geplant hatten.“ Das bedeutet, Westend feiert in zwölf Monaten mit allen Programmpunkten: einem Konzert (mit den Räubern?), dem Empfang im Rathaus, zu dem Bezirksvorsteher Herbert Pauls und Schirmherr OB Hans Wilhelm Reiners eingeladen hatten, dem Festhochamt und der großen Parade am Sonntag. Wie übrigens bei allen Schützenbruderschaften üben die zurzeit aktuellen Königshäuser, mit Frank Pfennings als Altkönig und Lara Hermanns als Jungkönigin, im kommenden Jahr ihre Ämter aus.