Outdoor-Sport in Mönchengladbach In Rheindahlen soll ein Parcours für Discgolf entstehen

Mönchengladbach · Die außergewöhnliche Sportart aus den USA wird aber auch in Deutschland immer beliebter. Worum es dabei geht und was in Mönchengladbach geplant ist.

10.05.2023, 05:10 Uhr

Die Scheibe muss in den Korb: In Neuss wird im Rennbahnpark bereits seit Jahren Discgolf gespielt, sogar bei deutschen Meisterschaften. Foto: Neuss Marketing

Mönchengladbach ist bald um eine sportliche Attraktion reicher: Auf der früheren Freizeitfläche hinter der Bezirkssportanlage an der Mennrather Straße 37 soll ein Parcours für Discgolf entstehen.