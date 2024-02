Wirtschaft in Mönchengladbach Neues Zentrallager für Lebensmittel geplant

Das Gewerbegebiet am Hamburgring wächst weiter. Für einen führenden deutschen Discounter, dessen Name nicht genannt wird, wird die Firma Papp Logistics aus Ottobrunn das Obst-, Gemüse- und Frischesortiment für die gesamte Region von Rheindahlen aus abwickeln. Dafür baut der Grundstückseigentümer Ixocon, ein Projektentwickler aus Hamburg, ein Distributionslager mit etwa 21.000 Quadratmetern Fläche. Papp Logistics wird Alleinmieter des Neubaus am Hamburgring 3.