Gesundheit in Mönchengladbach : Krankenkasse rät zu Impfung gegen Rotaviren

Gesundheit in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Zahl der Infektionen mit dem Erreger ist gesunken. Warum eine Krankenkasse trotzdem rät, Säuglinge und Kleinkinder dagegen zu impfen.

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Infektionen mit Erregern anderer ansteckender Krankheiten zurückgegangen. „Dieser positive Trend zeigt sich auch für die nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Rotavirusfälle“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse „IKK classic“. Die Kasse hat dazu nach eigenen Angaben Daten des Robert Koch Instituts ausgewertet. „Wurden 2019 noch 68 Fälle in Mönchengladbach gemeldet, so waren es 2020 lediglich fünf, dies entspricht einem Rückgang von 92,6 Prozent“, heißt es in einer Mitteilung der IKK. Man könne davon ausgehen, dass eingeschränkte Kontakte und die AHA-Regeln rund um die Pandemie den Rückgang bewirkt haben.