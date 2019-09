Wintersport in Mönchengladbach : Biathlon geht auch im Sommer

Aleksei Osadchii (links) versucht sich erstmals im Biathlon, hier beim Schießen. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Der Verein „In Eickener Sache“ lud zum Wintersport-Wettkampf auf dem Eickener Markt.

Aleksei Osadchii ist gesegelt, aber Biathlon hat er bisher nicht gemacht. Er legt sich gleich ordentlich ins Zeug und zieht die Stöcke lang nach hinten. „Das macht er schon ganz gut“, bestätigt Martin Bremer, Leiter der Biathln-Deutschland-Tour. Nach knappen vier Minuten geht es ans Gewehr. Er muss sich anstrengen, ruhig zu bleiben. Nach zwei Fehlversuchen klappt es. Laufen und schießen auf dem Eickener Markt – Biathlon bei sommerlichen Temperaturen? Das geht. Die Biathlon-Deutschland-Tour machte am Sonntag Station in Eicken und lud Neugierige ein, diesen vielfältigen Wintersport einmal auszuprobieren. Ausdauer, Koordination und eine ruhige Hand waren gefragt.

Bernd Müller von der Werbegemeinschaft „In Eickener Sache“ freute sich auf die Veranstaltung. „Wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt und dann beschlossen, es hier zu machen. Wir sind auch mit einem Team dabei. Ich habe eben noch etwas trainiert“, verriet er. Erst sind die Einzelteilnehmer am Zug. „Alle fließen am Ende in die Bewertung mit ein“, erklärte Martin Bremer. Die Tour führt durch ganz Deutschland, die besten Teams dürfen zum Finale in die Chiemgau-Arena.

Nico Hoever versucht sich als nächstes. Er hat schon Langlauf Erfahrung. „Ich mache Langlauf seit meiner Jugend und habe an der Senior-Weltmeisterschaft teilgenommen“, sagt er. Nach den Einzelläufern stehen die Staffeln in den Startlöchern. 13 Teams haben sich angemeldet. Darunter drei Teams der Hauptschule Neuwerk, die Flotten Treffnixen, die Lively Runturtler, die Grünen. Auch die Öje, Ökumenische Jugendarbeit Eicken, ist mit drei Teams am Start. Wintersport Erfahrung? „Nö“, sagt Theresia Wagner lachend. „Ich habe mit 16 Jahren einmal Langlauf gemacht.“ Auch die Biker der Urban Bulldogs Germany tauschen PS gegen Skistöcke.