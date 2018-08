Mönchengladbach: In Dorthausen regiert Königin Doris

St. Christopherus-Schützenbruderschaft : In Dorthausen regiert Königin Doris

Doris Kohnen (Mitte, mit Schützenkette) ist Schützenkönigin in Dorthausen. In der Honschaft herrscht Frauenpower. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Frauenpower: In der St.-Christopherus-Bruderschaft gab es bereits 1992 eine Königin. Das war damals Helga Storms. 2018 folgt Doris Kohnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elena da Silva

Das Schützenfest in Dorthausen ist fest in weiblicher Hand. Statt eines Schützenkönigs gibt es dieses Jahr wieder eine Königin. 1992 war das zum ersten Mal so. Königin war damals Helga Storms. Das Zepter hält 2018 Doris Kohnen in der Hand. Für sie ist es das erste Mal als Königin. „Ich liebe das Dorfleben. Es ist toll, wenn Leute auf dich zukommen und dich auf dein Amt ansprechen. Außerdem macht es mich glücklich, zu sehen, mit wie viel Herz die Dorfbewohner dabei sind“, sagt sie. Kohnen ist mit dem Schützenwesen groß geworden. „Ich habe schon immer auf dem Land gelebt. Dadurch war ich immer von Schützenfesten umgeben.“ Letztes Jahr beschloss sie dann, selbst ihr Glück beim Vogelschuss zu versuchen.

Den Männern der St.-Christopherus-Schützenbruderschaft gefällt es, dass Frauen bei ihnen gleichgestellt sind. Christian Storms ist Schriftführer der Bruderschaft und seit 1986 dabei. „Bei uns sind viele Frauen in Vorstandsfunktionen. Leider gehört das in den meisten Bruderschaften nicht zur Normalität, und so erfüllt uns unsere Frauenpower mit Stolz.“ Obwohl Dorthausen nur ein kleiner Ortsteil ist, wird Zusammenhalt groß geschrieben: „Wir haben keine Kirche mehr, keinen Jugendtreff und kein Gemeindehaus. Trotzdem schaffen wir es jedes Jahr, zusammen Großes auf die Beine zu stellen“, so Kohnen. Sogar eine Königsburg wurde aus Holz gefertigt.



Mönchengladbach : In Dorthausen sind auch Frauen aktiv

zurück

weiter

Auch Christian Storms ist von der Atmosphäre immer wieder aufs Neue begeistert. Er wohnt mittlerweile in Grefrath, kommt aber trotzdem jedes Jahr nach Dorthausen, um mit seinen alten Freunden zusammen feiern zu können. „Dieses Jahr habe ich sogar während des Schützenfestes Geburtstag“, sagt er. „Schütze zu sein bedeutet für mich gleichzeitig, auch Freund und Stütze zu sein. Der Zusammenhalt ist für fast jeden hier das Wichtigste.“

Das Schützenfest findet noch am Montag, 6. August, statt. Um 11 Uhr geht es mit dem Biwak am Königshaus los. Um 12 Uhr folgt die Klompenparade mit Klompenball. Um 14 Uhr ist Vogelschuss am Festzelt.

(eds)