Kindergärten in Mönchengladbach : Warnstreiks: Diese städtischen Kitas sind betroffen

Mönchengladbach Einige Einrichtungen haben am Dienstag komplett geschlossen, in anderen wird eine Notbetreuung angeboten.

Von den bundesweiten Warnstreiks ist auch die Stadt Mönchengladbach betroffen. Die Verwaltung ist informiert worden, dass am Dienstag Streikmaßnahmen in den städtischen Kitas stattfinden werden. Ein Teil der Kindergärten ist komplett geschlossen, andere bieten nur eine Notbetreuung an. Die Eltern sind bereits informiert worden.

Diese städtischen Einrichtungen sind betroffen: Altenbroicher Straße 44 (Notbetreuung), Am Hockstein 70 (Notbetreuung), Am Beekerkamp 110 (Notbetreuung), Ferdinand-Strahl-Straße 9 (geschlossen), Friedhofstraße 37 (Notbetreuung), Gartenkamp 16 (geschlossen), Gatherskamp 98 (geschlossen), Giesenkirchenerstraße 245 (geschlossen/ otbetreuung an der Altenbroicher Straße), Höfgenweg 22 (Normalbetrieb in der Kita, Lena-Gruppe Berthold-Brecht geschlossen), Hoemenstraße 34 (Notbetreuung), Hülserkamp 3 (geschlossen), Josef-Drauschke-Straße 50 (Notbetreuung), Kammgarnstraße 26 (geschlossen), Kamphausener Straße (Notbetreuung), Kommer Weg 150 (Notbetreuung), Leibnizstraße 45 a (Notbetreuung), Mühlenstraße 47 (Notbetreuung), Nikolausstraße 24 (geschlossen), Pahlkestraße 10 (geschlossen), Pestalozzistraße 12 (geschlossen), Rüdigerstraße 38 (Notbetreuung), Seidenweberstraße 83 (geschlossen).