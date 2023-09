Herbstferienaktion in Mönchengladbach In der Hochschule Nutellabrote und Roboter erkunden

Am 10. Oktober können die Schüler am Campus Krefeld West die technische Chemie bei Experimenten im Labor entdecken. Am 11. Oktober geht es im Chemielabor um Obst oder Nutellabrot: Spurensuche in der Brotdose. Dabei können die Teilnehmenden selbstständig herausfinden, wie viel Zucker eigentlich in Lebensmitteln steckt.