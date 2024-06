Denkanstoß In der Demokratie liegt die Macht beim Volk

Ein freies Europa ohne Grenzen – ein gerechtes Europa mit fairen Löhnen – ein Europa, in dem es wirtschaftlich vorangeht – ein Europa, das ökologisch klare Schwerpunkte setzt – ein Europa, das Menschen in Not aufnimmt. Ein Europa, in dem Politikerinnen und Politiker die Europäische Gemeinschaft im Blick haben und nicht nur für das eigene Volk Pläne machen.