Interview mit Mönchengladbacher Wirten : „In der Altstadt geht es stetig bergauf“

Altstadtwirte Marco Raspe (l.) und Hauke Jakob vor der neuen Plakatwand in der Nähe des dicken Turms. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Hauke Jakob und Marco Raspe vom Club der Wirte über Lampenschirme, eine belebte Ausgehmeile und das Gefühl von Sicherheit.

Von Gabriele Peters und Angela Rietdorf

Jahrelang galt die Altstadt als angeschlagen, als ein Patient, der vielleicht sogar ums Überleben kämpft. Wie sehen Sie die Situation heute?

Raspe Die Altstadt lebt! Es geht seit einiger Zeit stetig bergauf. Dabei ist eine richtige Mitmachkultur entstanden. Wir haben ja auch mehr als 50 Locations zum Essen, Trinken und Tanzen in der Altstadt. Es gibt elf Clubs, das ist mehr als in mancher Stadt mit doppelt so vielen Einwohnern, geradezu ein Alleinstellungsmerkmal für Mönchengladbach. Es läuft auch gut. Im letzten Monat war die Altstadt immer voll.

Jakob Der Dezember ist auch der gastronomisch wichtigste Monat im ganzen Jahr. Aber auch jetzt im Januar, eigentlich eine schwierige Zeit, ist viel los.

Info Die Altstadt und der Club der Wirte Hauke Jakob Brauhaus MaNaMaNa Seit 2008 Marco Raspe Foormat Seit 2017 Club der Wirte Anzahl der Mitglieder 18 Zahl der Gastronomiebetriebe in der Altstadt 52 Altstadtbereich Zwischen Frenzen und das Cafe und zwischen St. Vith und Aachener Straße [0,12qkm].

Der Club der Wirte hat einige Neuerungen in der Altstadt angestoßen. Was erwartet die Gäste?

Raspe Es gibt einige Projekte, die wir mit Mitteln aus dem Topf für bürgerschaftliches Engagement umsetzen konnten. Neuestes Beispiel ist die Plakatwand am Dicken Turm. Hier kann man immer sehen, was los ist in der Altstadt. Auch Kleinstveranstaltungen, mit denen kein Geld verdient wird, können sich präsentieren. Oder auch Künstler und Kreative.

Jakob Wir wollen damit auch das Wildplakatieren verhindern. Die am Dicken Turm aufgehängten Rahmen können von allen gefüllt werden. Wir wollen Wohnzimmer-Atmosphäre schaffen, so wie das mit den Lampenschirmen auf der Waldhausener Straße begonnen wurde.

Ein beliebtes Fotomotiv: die Lampenschirme über der Waldhausener Straße. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Die Lampenschirme wurden ursprünglich von der Kulturküche am unteren Ende der Straße aufgehängt. Sie haben die Idee dann für den oberen Teil aufgegriffen.

Jakob Ja, und es wird toll angenommen. Im Sommer kann man eine Stunde lang am Ende der Waldhausener Straße die Sonne untergehen sehen, während die Lampenschirme schon leuchten. Das ist ein Postkartenmotiv, und die Leute stehen Schlange, um zu fotografieren.

Gibt es sonst noch Neuerungen?

Raspe Außerdem gibt es einen Altstadtguide. Das ist eine Übersichtskarte, die zeigt, wo was ist. Wo gibt es Kneipen, Clubs, Restaurants, Imbisse? Da kann man auf einen Blick erkennen, wie dicht das Angebot in der Altstadt ist. Und es kommt immer wieder etwas Neues dazu wie jetzt das Extrablatt am Alten Markt. Auch andere Akteure wie die Initiative Altstadt und die Kulturküche sorgen immer wieder für tolle Neuerungen.

Pfandringe sollen den Flaschensammlern das Sammeln erleichtern, die GEM sieht in Mönchengladbach aber keinen Bedarf dafür. Sie wollen jetzt dennoch welche in der Altstadt aufhängen. Warum?

Raspe Es gibt unterschiedliche Varianten des Pfandrings. Wir möchten ihn um die Laternen herum anbringen, nicht um die Papierkörbe. Es geht uns in erster Linie um die Sicherheit. Wir wollen Glasscherben vermeiden. Wir wollen nicht warten, bis etwas passiert, sondern rechtzeitig handeln.

Jakob Wir planen an zehn Standorten Pfandringe, die je acht Flaschen aufnehmen können. Auch dieses Projekt wurde von der Stadt gefördert.

Die Altstadt setzt auf Kooperation. Oder sehen Sie sich als Konkurrenten?

Raspe Es gibt hier wenig Konkurrenzdenken. Wir arbeiten eng zusammen. Es geht nur gemeinsam voran. Wenn es gut läuft, profitieren alle davon.

Jakob Man kann das auch gut an der Clubnacht erkennen, die von den Clubs zusammen veranstaltet wird. Oder am Sommerfest, an dem alles in eine Kasse fließt. Auch bei der Festlegung des Ortes für das Fest war klar: dem Alten Markt geht es gut, wir machen es auf der Waldhausener Straße, damit die Besucher sehen können, was dort für tolle neue Läden entstanden sind.

Gibt es so viele neue Läden?

Jakob Ja. An der Turmstiege zum Beispiel hat sich mit Bonnie Blitz ein neuer Club etabliert, „Frau Manfred“ ist sehr aktiv, das Graefen hat einen neuen Betreiber, der tolle Aktionen anbietet. Und mit dem Restaurant Frenzen ist etwas Tolles entstanden. Das bringt auch immer frischen Wind und neue Ideen in den Club der Wirte.

Wie lange gibt es den Club der Wirte schon?

Jakob Schon sehr lange. Als ich vor 15 Jahren nach Mönchengladbach kam, gab es ihn schon. Er ist aber zwischendurch auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Seit 2017 ist er wieder richtig aktiv.

Wer kommt heute in die Altstadt? Wie sehen die Besucher aus?

Raspe Es kommen wieder alle. Die jüngste Gruppe sind die 18-Jährigen, die älteste die Rentner.

Jakob Es kommen auch Gruppen von jüngeren oder älteren Frauen. Sie fühlen sich in der Altstadt wieder sicher. Das hängt auch mit den Lampenschirmen zusammen. Es ist hell, es gibt keine dunklen bedrohlichen Ecken.

Dann ist es nicht gefährlich in der Altstadt? Sie gilt doch als Kriminalitätsschwerpunkt.

Jakob Es gibt Kriminalität, aber im Verhältnis zum Besucheraufkommen ist sie gering.

Raspe Ja, wir haben wirklich eine hohe Dichte von Nachtgastronomie, aber im Vergleich zu anderen Städten passiert wenig.

Arbeiten Sie mit Security? Erteilen Sie häufiger Hausverbote?

Raspe Klar gibt es Hausverbote. Das erteile ich auch, wenn ich jemanden erwische, der an die Wand malt. Ich habe auch einen Sicherheitsmann, denn wir kontrollieren einerseits die Ausweise und verhindern, dass Fremdprodukte mit hinein genommen werden, andererseits sollen aus Sicherheitsgründen auch keine Gläser mit hinaus genommen werden.

Jakob Wir haben keinen Türsteher, aber bei Heimspielen der Borussia gibt es einen „Begrüßer“, der alles im Blick hat. Ein bisschen erziehen muss man die Leute.

Gibt es eigentlich das „Vorglühen“ noch?

Jakob Das wird’s immer geben. Das kenne ich aus meiner Jugend auch. Wenn jemand allerdings zu viel getrunken hat, kommt er nicht mehr in den Laden rein. Und wer Alkohol rein schmuggeln will, fliegt raus.

Gibt es momentan ein Trendgetränk?

Raspe Gin Tonic ist noch beliebt, wird aber wahrscheinlich bald abgelöst. Rum wird wohl wieder neu erfunden.

Jakob Bier und Wein gehen immer. Die meisten wissen ja, was sie trinken wollen.

Welche Rolle spielt die Videoüberwachung für die Sicherheit in der Altstadt?

Raspe Die Videoüberwachung ist ein wichtiges Element. Die Leute haben das im Hinterkopf und verhalten sich entsprechend. Wir arbeiten aber auch eng mit der Polizei zusammen. Ebenso mit dem Ordnungsamt und dem Kommunalen Ordnungsdienst. Wir laden sie regelmäßig in den Club der Wirte ein.

Jakob Dabei kann man vieles auf dem kleinen Dienstweg ansprechen. Die Fußstreife, die wir uns immer wünschen, kriegen wir allerdings nicht. Aus einsatztaktischen Gründen, sagt die Polizei.

Wie ist das Verhältnis zu den Anwohnern? Wie reagieren Sie auf Beschwerden?

Raspe Wir haben regelmäßig Kontakt. Wenn es Beschwerden gibt, kümmern wir uns darum. Außerdem haben wir uns einen Ehrenkodex auferlegt, mit dem wir uns auf Spielregeln verpflichten.

Jakob Es gab Problembetriebe, die aber inzwischen alle geschlossen sind. Späten Gästegruppen geben wir schon mit auf den Weg, auf dem Nachhauseweg leise zu sein.

Sind Sie mit der derzeitigen Sperrzeitenregelung zufrieden? Von Sonntag bis Donnerstag ist um drei Uhr Schluss.

Raspe Für die Clubbetreiber ist es ein bisschen schade. Das Projekt 42 hat regelmäßig mittwochs geöffnet, auch „Frau Manfred“ macht ein monatliches Angebot. Aber die Gäste wollen nicht immer so früh nach Hause.

Jakob Außerdem ist die Busverbindung zwischen dem Alten Markt und Rheydt ein Problem. Nachts brauchen wir mittwochs und donnerstags eine Busverbindung zwischen der Altstadt und Rheydt.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem städtischen Altstadtkoordinator?

Raspe Er leistet eine tolle Arbeit. Wir haben immer einen Ansprechpartner, der uns weiterhilft. Auch hat er das Vakanzprojekt auf der Waldhausener Straße organisiert, bei dem Künstler vorübergehend in leer stehende Räume eingezogen sind. Daraus hat sich jetzt ein Ateliershaus entwickelt, und in ein anderes Gebäude zieht ein urbanes Kleidungsgeschäft ein.

Jakob Und das Köntges ist eine absolute Bereicherung für die Altstadt. Die Nachbarschaftsarbeit funktioniert.

Was wünschen Sie sich für die Arbeit des Clubs der Wirte?

Jakob Die Grundstimmung ist positiv, es gibt nichts zu meckern, alle sind zufrieden. Wenn der Club der Wirte dazu beiträgt, ist das gut.