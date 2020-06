Mönchengladbacher Sozial-Holding : Senioren werden Internet-Nutzer

Mönchengladbach Das Angebot in Altenheimen der Sozial-Holding, per Tablet mit Verwandten zu sprechen, wird rege genutzt. Es soll auch nach der Corana-Krise möglich sein, mit dem Enkel oder Urenkel zu skypen.

Mit dem Urenkel skypen? Für viele Altenheimbewohner wäre das vor einigen Monaten noch undenkbar gewesen. Doch die Corona-Krise hat das geändert. In den Altenheimen der städtischen Sozial-Holding hat die digitale Kommunikation via Internet mächtig Einzug gehalten. Seit einigen Wochen nutzen etliche Senioren Tablet-PCs, um mit ihren Lieben per Videokonferenz zu plaudern. „Die Bereitschaft, sich auf Digitalisierung einzulassen, hat sich durch die Krise in unseren Häusern viel schneller umsetzen lassen, als es sonst möglich gewesen wäre“, lautet nach Angaben der Stadt das Fazit von Susanne Wallrafen, die die Abteilung Projekte in der Sozial-Holding leitet.