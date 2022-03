Für Ukrainer, die nach Mönchengladbach kommen : Impfzentrum wird Flüchtlingsheim

Mönchengladbach Die ersten Ukrainer sind in die Hallen im Nordpark am Mittwoch eingezogen. Gegen das Coronavirus wird womöglich bald woanders geimpft.

Die wechselhafte Geschichte des Impfzentrums ist seit Mittwoch um ein Kapitel reicher. „Das Empfangsgebäude und der A-Block am Nordpark 260 sind für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten hergerichtet worden. Seit heute werden die ersten Geflüchteten dort untergebracht, weil die Kapazität in der Krahnendonkhalle erschöpft ist“, teilte ein Stadtsprecher am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Bislang ist nur ein Teil der Gebäude zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Angesichts des starken Zustroms von Menschen aus der Ukraine wird auch schon erwogen, sämtliche Räume für diesen Zweck zu nutzen und den Impfbetrieb an einen anderen Ort zu verlegen.