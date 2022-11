Netzwerktreffen der Rheinischen Post in Mönchengladbach : Impfungen und gute Gespräche bei „MG ist IN“

Foto: bauch, jana (jaba) 20 Bilder So war das Netzwerktreffen „MG ist IN“ im November 2022

Mönchengladbach Mehr als 300 Gäste kamen auf Einladung der Rheinischen Post zum Austausch im Hugo Junkers Hangar zusammen. Es wurde ein Abend mit Gesprächen über Fachkräfte, WM-Spiele, Gemüse, die Markthalle – und obendrein wurde gegen Grippe geimpft.

Wenn zu guten Gesprächen nicht nur kühle Getränke, sondern auch Grippeschutzimpfungen verabreicht werden, dann sagt Ralph Köllges: „Das Zeug muss raus aus den Kühlschränken und rein in die Menschen.“ Köllges muss wissen, wie man die Menschen mittels Immunisierung vor Infektionen schützt, der Mediziner ist schließlich ein gefragter Impf-Experte. Und so verabreichte er am Dienstagabend bei „MG ist IN“, der Netzwerkveranstaltung der Rheinischen Post im Hugo Junkers Hangar, insgesamt 15 Grippeschutzimpfungen an die Gäste, die diesen Schutz noch nicht hatten.

Impfstoff, gutes Essen, spannende Gäste und viele gute Gespräche – zum dritten Mal in diesem Jahr kamen Entscheider aus der Stadt, Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Stadtgesellschaft zum Austausch zusammen. Oberbürgermeister Felix Heinrichs, Schirmherr des Abends, sagte: „Das ist eine richtig schöne Veranstaltung, wichtig für Mönchengladbach.“ Vor allem freute ihn, dass das Gesundheitsdezernat unter Dörte Schall gemeinsam mit dem Arzt Köllges die Grippeschutzimpfung für die Gäste anbieten konnte. Und für das gute Essen sorgte „noi! Event & Catering“. Thorsten Neumann servierte „Klassiker von heimischen Feldern – Knolle und Kohl“.

Heimisches Gemüse? Das soll bald auch ein Fall für die Markthalle sein. Wann kommt sie nun? Holger Brinkmann-Sahm, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, hörte diese Frage an diesem Abend oft. Er kündigte an: „Beim Christkindlmarkt werden wir für Verkaufsstände öffnen und dabei auch selbst mit einem Informationsstand vor Ort sein.“ Und dann gibt es vielleicht auch Details zur Eröffnung, die nun für März 2023 geplant ist. Eine andere Sorge haben im Moment viele Unternehmer: Ihnen fehlt Personal, und sie finden kaum neue Fachkräfte. Wie die Arbeitsagentur Mönchengladbach an diesem Problem arbeitet, zeigten die vielen Berater und natürlich die Geschäftsführer Rainer Imkamp und Claudia Kamper: „Wir gehen auf die Arbeitgeber zu, um deren Personal zu qualifizieren. Wir haben gute Möglichkeiten dazu, und das hilft bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels.“ Und sie zeigten digitale VR-Brillen, mit denen Schüler virtuell in alle 325 Ausbildungsberufe eintauchen können. „So kriegen wir die Jugendlichen begeistert“, sagte Kamper.

Ein Thema, das bei manchen Gästen noch für Unschlüssigkeit sorgt, ist der Umgang mit der in Kürze beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Boykottiert man die Spiele nun oder nicht? Borussias Stadionsprecher Torsten „Knippi“ Knippertz hält es so: „Ich bin zwar kein großer Fan von Länderspielen, aber für jedes Spiel, das ich mir anschaue, werde ich einen Betrag an eine internationale Menschenrechtsorganisation spenden.“ RP-Chefredakteur Moritz Döbler, der Fan von Werder Bremen ist, verriet „Knippi“: „Ich mag die Hymne von Werder.“