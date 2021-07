Impfen in Mönchengladbach : Interesse am Impfangebot für Kinder und Jugendliche ungebrochen

Mönchengladbach Das Zeitfenster für Zwölf- bis 15-Jährige im Impfzentrum am Nordpark wurde am Mittwoch von vielen jungen Gladbachern genutzt. Auch Donnerstag besteht für sie wieder die Möglichkeit, sich Biontech/Pfizer verabreichen zu lassen.

100 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren sind am Mittwoch alleine in den ersten drei Stunden im Impfzentrum am Nordpark geimpft worden. Bereits am Wochenende nahmen insgesamt 262 junge Gladbacher das Angebot wahr und ließen sich ohne vorher notwendige Terminreservierung das Vakzin von Biontech/Pfizer verabreichen.