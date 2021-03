Impfstoff reicht nicht für Nachfrage in Mönchengladbach : Impftermine für priorisierte Berufsgruppen bis Ende März ausgebucht

Das Impfzentrum in Mönchengladbach am Nordpark. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der vorhandene Impfstoff reiche nicht aus, um die Nachfrage aus den Berufsgruppen zu decken, sagt die Stadt – dieser sei restlos verplant. Für die Lieferung im April lägen noch keine Informationen vor.

Impftermine für Angehörige priorisierter Berufsgruppen sind bis Ende März ausgebucht, das teilte die Stadt am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Die priorisierten Berufsgruppen umfassen alle, die sich regelmäßig in stationären Pflegeeinrichtungen bewegen – darunter Pflegepersonal, medizinische Fachkräfte sowie Beschäftigte in Kitas, Grundschulen, Förderschulen, Jugendeinrichtungen und in der Tagespflege.