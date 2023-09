Impfschutz in Mönchengladbach gestartet Warum man sich gegen Grippe und Corona impfen lassen sollte

In seiner Praxis für Kinder und Jugendliche impft Ralph Köllges nicht nur seine kleinen Patienten gegen Influenza und Corona, sondern auf Wunsch an speziellen Impf-Nachmittagen als niederschwelliges Impf-Angebot deren Eltern und Großeltern gleich mit. Der Impfstoff von Biontech, den Köllges ausschließlich verwendet, ist an das aktuelle Corona-Virus, eine etwas infektiösere Untervariante von Omikron, angepasst.