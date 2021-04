Kostenpflichtiger Inhalt: 18 Dosen pro Woche : Impfstart in Arztpraxen läuft schleppend

Mathias Jorde wird den ersten Patienten am Donnerstag impfen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In vielen Praxen kommen die 18 Impfdosen von Biontech erst Mittwoch an. Hausarzt Mathias Jorde wird seinen ersten Patienten am Donnerstag impfen können. Er rechnet damit, dass er noch mehr Anfragen von Menschen bekommt, die noch nicht für einen Impftermin vorgesehen sind.