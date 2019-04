Viele vergessen den Piks : Impfbündnis gegen Masern sucht Partner

Mönchengladbach Den letzten größeren Masern-Ausbruch in der Stadt gab es 2006. Dennoch will ein Impfbündnis das Bewusstsein dafür wecken, dass Immunisieren wichtig ist. Auch und gerade für Erwachsene mit unklarem oder mangelhaftem Schutz.

Zwar liegt der letzte größere Masernausbruch in Mönchengladbach mit 178 Fällen schon 13 Jahre zurück. Doch das ist für den Kinderarzt Ralph Köllges und Heribert Hüren, Vorsitzender der Ärztekammer Mönchengladbach und Facharzt für Allgemeinmedizin, kein Anlass, sich in Sicherheit zu wiegen. Nicht allein, weil nur etwa 75 Prozent der Kleinkinder die für einen vollständigen Schutz nötige zweite Masernimpfung im 24. Lebensmonat bekommen. „Masern ist keine Kinderkrankheit. Auch Erwachsene sind gefährdet, sogar womöglich noch mehr“, sagt Hüren. Die Gefahr wird allerdings häufig unterschätzt: Masern können tödlich enden. In Europa, so geht laut Stadtverwaltung aus Länderberichten an die Weltgesundheitsorganisation WHO hervor, dürften in diesem Jahr bereits 37 Menschen daran gestorben sein.