Aufräumen in Mönchengladbach Anmeldungen zum Frühjahrsputz sind noch bis Donnerstag möglich

Ob Vereine und Verbände, Freundesgruppen oder einzelne Privatpersonen: Das Interesse am ersten Frühjahrsputz seit 2019 ist gewaltig. Die Liste an Anmeldungen wird immer länger – und weitere Freiwillige sind nach wie vor willkommen. Wer noch beim Frühjahrsputz mitmachen möchte, hat bis Donnerstag, 9. März, die Möglichkeit, sich per E-Mail unter aktionen.mg@rheinische-post.de, per Fax unter 02161 244-269 oder per Post an Rheinische Post, Lüpertzender Straße 161, 41061 Mönchengladbach anzumelden. Der Anmeldung müssen unbedingt ein Name und Kontaktdaten (Telefonnummer) einer Ansprechperson beigefügt werden. Zudem können Freiwillige gerne dazuschreiben, in welchem Gebiet sie Müll sammeln wollen.