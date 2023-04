Bevölkerungsprognose Zahl der Rentner in Mönchengladbach wächst stark an

Damit ist Mönchengladbach bei der Alterung der Stadtgesellschaft unter den kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen weit vorne. Nur in Städten Münster (13,4 Prozent Zuwachs), Bottrop, Bonn (jeweils 11,3 Prozent), Aachen (10,1 Prozent) und Solingen (9,9 Prozent) ist der Zuwachs an Rentnern gemessen noch stärker als in Mönchengladbach. Mit dem niedrigsten Anstieg der Bevölkerung im Alter von 67 und mehr Jahren können die kreisfreien Städte Düsseldorf (4,4 Prozent), Essen (4,6 Prozent) und Hagen (4,6 Prozent) rechnen. Im Durchschnitt wächst die Zahl der Rentner im Land in dem Zeitraum um 10,1 Prozent. Da liegt Mönchengladbach deutlich darunter, denn in den ländlichen Regionen ist der Zuwachs an älterer Bevölkerung deutlich stärker als in den urbanen Räumen.