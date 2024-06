Ranking für Nordrhein-Westfalen Immer mehr Einkommensmillionäre in Mönchengladbach

Immer mehr Top-Verdiener leben in Mönchengladbach. Das legen Daten des Statistischen Landesamtes IT NRW nahe. Demnach lebten im Jahr 2020 genau 98 Einkommensmillionäre in der Vitusstadt. Das sind solche Steuerpflichtigen, die Einkünfte mit einem Gesamtbetrag von mehr als einer Million Euro zu versteuern hatten. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Statistik hervor. Damit lebten im Jahr 2020 (jüngere Daten liegen noch nicht vor) genau 3,8 Spitzenverdiener je 10.000 Menschen in Mönchengladbach. Damit lag die Stadt landesweit auf Rang 134, wie IT NRW weiter mitteilte.