Meldepflichtige Krankheit Immer mehr Menschen in Mönchengladbach mit Tuberkulose infiziert

Mönchengladbach · In der Stadt steigen die Tuberkulose-Fälle im Gegensatz zum deutschlandweiten Trend kontinuierlich an. Welche Gründe das hat und was bei einer Ansteckung zu tun ist.

25.05.2023, 17:04 Uhr

Ein Arzt zeigt einen Tuberkulose-Fall auf einem Röntgenbild an. Foto: dpa/Gregor Fischer

Von Susanne Jordans

Tuberkulose (TB, TBC) ist eine Infektionskrankheit, die durch TB-Bakterien verursacht wird. Sie gehört weltweit zu den häufigsten Infektionskrankheiten, ist in Deutschland aber selten geworden. Von Tuberkulose ist in der Regel die Lunge betroffen.