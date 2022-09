Sprachdefizite bei Mönchengladbacher Kindern : Sprachtherapie statt Spiel, Sport und Spaß

Mönchengladbach Vor allem ältere Kinder haben häufiger Sprachdefizite. Auffallend ist, dass Sprach- und Sprechstörungen in den beiden vergangenen Jahren zugenommen haben. Ist Corona daran schuld?

Besonders alarmierend sei die Zunahme von Sprach- und Sprechstörungen bei Heranwachsenden von 2019 auf 2021, so die KKH. Während der beiden Corona-Jahre stieg nach den Angaben die Zahl der betroffenen Sechs- bis 18-Jährigen um rund neun Prozent, bei den 15- bis 18-Jährigen sogar um fast 21 Prozent. Im Zehnjahresvergleich liege das Plus von 2011 auf 2021 bei insgesamt 58 Prozent (Mädchen plus 59,4, Jungen plus 56,7 Prozent). Damit litten acht Prozent der Kinder und Jugendlichen im vergangenen Jahr unter Sprachauffälligkeiten, sprich jeder zehnte Junge und jedes 16. Mädchen.