Berufsausbildung in Mönchengladbach Immer mehr Abiturienten im Handwerk

Mit Stand 31. Dezember 2022 gab es in Mönchengladbach nach Angaben des Landes genau 3837 Auszubildende in dualen Ausbildungsgängen. Davon entfielen die meisten, nämlich 2142 auf Ausbildungsberufe in Industrie und Handel. 1065 junge Erwachsene ließen sich in Handwerksberufen ausbilden. 78 Azubis zählte der öffentliche Dienst zu dem Zeitpunkt, weitere 507 waren es in freien Berufen.