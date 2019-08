Arbeitsmarkt in Mönchengladbach : Immer mehr Minijobber in Gladbach

Mehr als 4400 Gladbacher arbeiten in Minijobs als Gebäudereiniger. Damit liegt diese Branche mit weitem Abstand auf Platz eins der Minijobs in Mönchengladbach. Foto: RP/IG BAU

Mönchengladbach Die Zahl der geringfügig Beschäftigten ist innnerhalb von fünf Jahren um mehr als elf Prozent gestiegen. Manche haben einen Nebenjob, andere sind Studenten oder haben eine Arbeit in den Ferien. Der DGB warnt Unternehmen.

Ob Reinigungskraft, Aushilfe im Büro oder im Sekretariat, ob Verkäufer oder Kellner: Immer mehr Mönchengladbacher haben einen Minijob. Die Zahl der Minijobber im Nebenjob ist von 8492 im Dezember 2013 auf 9453 im Dezember 2018 gestiegen. Das ist ein Anstieg von 961 Minijobbern, ein Plus von 11,3 Prozent, wie der Gewerkschaftsbund DGB in Mönchengladbach unter Berufung auf Zahlen der Arbeitsagentur mitteilte. Dabei geht es um Menschen, die einen Hauptberuf haben, dessen Erlös aber nicht ausreicht. Daher sind sie auf einen Minijob angewiesen. Hinzu kommen Minijobber, die als Studenten, Ferienjobber, Arbeitslose oder Rentner etwas hinzuverdienen wollen.

„Wir vermitteln nur in Vollzeitjobs“, sagt Silvia Becker, Sprecherin der Agentur für Arbeit. Daher könne sie nicht sagen, in welchen Berufen besonders viele Minijobber gefragt sind. Im Minijob dürfe man nicht mehr als 450 Euro im Monat verdienen oder das pro Jahr zu erwartende Entgelt 5.400 Euro nicht übersteigen. Was die Vermittlung in diese Jobs angeht, verwies Emrah Bektas auf viele Stellenanzeigen im Internet.