Kolumne : Immer Ärger mit Harry

Mönchengladbach Als Gott die Menschen erschuf, muss irgendswas schiefgelaufen sein, und zwar genau in dem Moment, als die Engländer dran waren. Entweder war unser Schöpfer kurz abgelenkt, als der die britischen Synapsen im Kopf zusammengelötet hat oder der wollte sich nur ein Spaß erlauben.

Natürlich ist es lustig, falschrum Auto zu fahren oder undefinierbare Speisen, die sogar Trödelfuchs Markus bei die Dschungelprüfung verweigern würde, als Spezialität zu bezeichnen. Aber manchmal übertreibt sogar das verrückte Inselvolk. Da steht am 31. Januar der Ausstieg aus die EU und damit ein historisches Großereignis an, das das Dasein der ganzen Nation von Grund auf verändern wird, aber das einzige, was die Engländer derzeit in hysterischste Aufregung versetzt, ist die Kündigung, die Prinz Harry bei seine Omma eingereicht hat. Wenn man die englische Presse glauben darf, kommt dieser unerhörte Vorgang ganz knapp vorm Ertränken der königlichen Corgies. Dabei sollte man doch meinen, dass es eine gute Nachricht ist, wenn ein Langzeitarbeitsloser endlich dem normalen Arbeitsmarkt zugeführt wird und das sogar noch freiwillig. Zudem aus nachvollziehbare Gründe, denn wer hat schon Lust, täglich als menschgewordene Winkekatze übers Land zu ziehen, wohlwissend, dass als Belohnung für diese Albernheiten niemals die Königskrone winkt, weil man in die Thronfolge irgendswo zwischen Vorkoster und Ankleidedame rangiert?!