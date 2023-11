Umbau in Mönchengladbach Mehr Grün, aber weniger Parkplätze im Westend

Es klingt zunächst gut, was die städtische Planerin den Politikern in der Bezirksvertretung (BV) Nord vorstellt: In einem Bereich des Stadtteils Westend, der abschüssig ist und wo bei Regen regelmäßig die Keller volllaufen, weil die Kapazität der bestehenden Kanäle nicht ausreicht, soll bald Abhilfe geschaffen werden. Die Stadt wage in dem Bereich der Turmstraße Experimentelles. Die relativ kleine Einbahnstraße, die von der Blumenberger Straße zur stark befahrenen Hittastraße am Geropark führt, soll dem Prinzip der „Schwammstadt“ entsprechend umgestaltet werden.