Kindern Angst nehmen : Ärztliche Hilfe für den Teddybär

Mönchengladbach Im Teddybär-Krankenhaus der DRK-Jugend wurden verletzte und kranke Kuscheltiere behandelt. Die Doktoren machten alle wieder heil.

„Hilfe, mein Teddy ist verletzt“. Was tun, wenn sich das Kuscheltier schlecht fühlt und man ihm selbst nicht helfen kann? Dafür gibt es die Spezialisten des Teddybär-Krankenhauses. Dort können Kinder mit ihren Lieblingen kommen, um sie untersuchen, verbinden und behandeln zu lassen. Bei der Ankunft der kleinen Patienten in den Räumen des Jugend-DRK am Baumlehrpfad in Rheindahlen wird zunächst nach den Beschwerden gefragt, dann werden die Patienten in den Behandlungsraum geleitet. Dort warten bereits die Teddy-Doktoren und sehen sich die verletzten Weggefährten aus Stoff erst mal genauer an. Eine Erstversorgung findet statt, verletzte Arme und Beine werden verbunden, bei Bauchschmerzen wird Fieber gemessen und das Bäuchlein abgetastet. Der Befund wird auf einem Behandlungsschein mit kleinem Stempel festgehalten, und je nach Verletzung steht die nächste Station an.