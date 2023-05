Seelische Gesundheit in Mönchengladbach Psychisch genesen mit Begleitung – so funktioniert es

Der 41-Jährige hat Germanistik studiert, ein Volontariat als wissenschaftlicher Lektor absolviert und eine Ausbildung zum Social Media Manager draufgesattelt. Seit Sommer 2022 nutzt er das Angebot einer Genesungsbegleitung des Mönchengladbacher Reha-Vereins. Zunächst an drei Tagen in der Woche, mittlerweile sind es vier. Für M. eine tagesstrukturierende Maßnahme zur Rehabilitation, er will zurück auf den ersten Arbeitsmarkt, gibt sich gerade noch ein wenig Zeit. Die Disziplin Genesungsbegleitung will die Lücke zwischen einer medizinischen Behandlung und dem Wiedereinstieg in den Alltag schließen.