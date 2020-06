Vorfall am Berufskolleg : Stach der Täter aus Notwehr zu?

Vorfall am Berufskolleg

Mönchengladbach Im Prozess wegen des Messerangriffs vor dem Berufskolleg äußern sich Zeugen zur Tat. Die Verteidiger sehen die Tat durch Notwehrhandlung gedeckt. Von Zeugen gibt es widersprüchliche Aussagen.

Widersprüchliche Aussagen der beiden Geschädigten führten am zweiten Tag eines Prozesses wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Diskussion um eine mögliche Notwehrhandlung des Angeklagten. Ein 22-Jähriger soll vor dem Berufskolleg zwei Mitschüler nach einer zunächst verbalen, dann mit Fäusten ausgetragen Auseinandersetzung mit einem Klappmesser verletzt haben.

Seit einem Kart-Unfall sei ihr Mandant körperlich eingeschränkt, erklären die Verteidiger. Bei einem Angriff auf ihn durch zwei Personen drohten ihm Verletzungen, die in einer Querschnittslähmung gipfeln könnten. Das Messer sei ein geeignetes Mittel, um sich zur Wehr zu setzen und alle Taten durch die Notwehrhandlung gedeckt. Die Frage, ob diese Lage irgendwann beendet gewesen sei, müsse durch die Beweisaufnahme geklärt werden.

Eine Zeugin erklärte, sie habe in der Pause, die sie vor dem Berufskolleg verbrachte, zunächst Beleidigungen gehört. Dann habe sie eine Schlägerei bemerkt und gehört, wie jemand rief „Da ist ein Messer“. Gesehen habe sie es aber nicht. Irgendwann habe eine blutende Person auf dem Boden gelegen, eine zweite sei weggelaufen. Der Angeklagte sei ein paar Schritte hinter der Person her, wäre dann jedoch zu der am Boden liegenden Person zurückgekehrt. Der Angreifer habe auf sie sehr aggressiv gewirkt und obszöne Beleidigungen gerufen.