Erheblicher Sachschaden in Mönchengladbach : Im Parkhaus detonieren Böller in Tankstutzen

Mönchengladbach Zum Glück landeten die Knallkörper nicht im Tank. Dennoch kam es zu Explosionen an zwei Autos.

Unbekannte haben in einem Rheydter Parkhaus zwei Autos beschädigt, indem sie Silvester-Böller in die Tankstutzen steckten und darin explodieren ließen. Die Taten ereigneten sich laut Polizeibericht zwischen Montag, 3. Januar, 15 Uhr, und Donnerstag, 6. Januar, 14.30 Uhr. Die Böller gelangten nicht bis in den Tankbehälter, sondern blieben im Stutzen stecken und detonierten dort. An den beiden geparkten Autos entstand dadurch Schaden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie bittet um Hinweise von Zeugen. Diese werden unter der Telefonnummerr 02161 290 entgegengenommen.