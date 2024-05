Ninja-Schwert-Prozess in Mönchengladbach Drei Angeklagte schildern ihren Lebenslauf

Mönchengladbach · Sie sollen einen Mann in Rheydt in seiner Wohnung mit einem Ninja-Schwert in Schach gehalten, beraubt und durch Tritte schwer verletzt haben. Im Gerichtssaal berichten alle Angeklagten von ihrem Drogen und Alkoholkonsum.

06.05.2024 , 17:15 Uhr

Drei Männer müssen sich wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung in Mönchengladbach vor Gericht verantworten. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Von Rudolf Barnholt