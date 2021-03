Für Kinder und Jugendliche in Mönchengladbach : Im Jugendzentrum Step gibt es wieder Angebote

Mönchengladbach In der Pandemie und den Lockdowns hat sich gezeigt, wie wichtig Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sind. Im Jugendzentrum Steps am Sonnenhausplatz gibt es – den Sicherheitsvorschriften entsprechend – wieder ein Angebot. Die Größe des Gebäude spielt dabei eine Rolle.

Die Mitarbeiter der Jugendkooperation Mönchengladbach-Mitte (JUKOMM) versuchen dennoch, auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzugehen und Gruppen- oder Einzelangebote anzubieten – mit viel Kreativität und unter Beachtung aller Hygiene- und Abstandsregeln. In dem weitläufigen Jugendzentrum mit zahlreichen Räumen direkt am Sonnenhausplatz können Kinder und Jugendliche an verschiedenen Freizeitangeboten teilnehmen.

Angebot in Mönchengladbach : Berufsberatung per Video für Eltern und Kinder

Jugendarbeit in Dinslaken : So hält das Hexenhaus Funkkontakt mit Jugendlichen

Die JUKOMM ist ein Kinder- und Jugendzentrum für Kinder im Alter von sechs und zwölf Jahren sowie für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 21 Jahren. In besonderen Lebenslagen bekommen junge Erwachsene sogar bis 27 eine Förderung von den Mitarbeitern. Außer der individuellen Hausaufgabenbetreuung für die Jüngeren sei das Haus für seine „Offene Tür“ bekannt, so die Mitteilung aus dem Rathaus.

Die Jugendlichen können aktuell in Kleinstgruppen in getrennten Bereichen miteinander Zeit verbringen, in Einzelgesprächen Hilfe suchen oder an der neuen Playstation spielen. Im Kinderbereich erwarten die Besucher Osterbasteleien und Gemeinschaftsspiele. Die Plätze in den einzelnen Gruppen sind in der Teilnahme begrenzt, deshalb wird eine vorherige Anmeldung empfohlen.